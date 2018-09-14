2018-09-14T17:47:08+03:00
Общество

В Подмосковье задержаны живодеры, рассылавшие фото замученных котят

Их вычислили детективы, нанятые зоозащитниками
Дарья ТАРАСЕНКО
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Подмосковных живодеров, жестоко издевавшихся над котятами, задержали.Подмосковных живодеров, жестоко издевавшихся над котятами, задержали.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Сотрудники полиции поймали двух молодых людей в Реутове, подозреваемых в издевательстве над животными, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Московский отдел полиции «Лефортово» 3 сентября возбудил уголовное дело по заявлению зоозащитников о страшных публикациях с аккаунта хабаровских живодерок. Благодаря детективам удалось выяснить, что один из подозреваемых – гражданин Белоруссии, выкладывал в сеть видео заживо сваренных в банке котят. Но на этом он не остановился. И отправил запись также зоозащитникам вместе с угрожающими роликами.

По словам одной зоозащитницы, следившей за развитием событий, этот живодер и ранее издевался над животными. Он по объявлению брал котят у местных жителей, которые и не догадывались, чем он занимается, передает телеканал 360.

Вторая подозреваемая – жительница Реутова скрывала молодого человека у себя дома. Девушку задержали во время ее работы в секс-шопе, после чего полиция направилась к ней домой за вторым подозреваемым.

Известно, что 7 сентября Следственный комитет Белоруссии уже предъявил жителю обвинение в живодерстве.

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