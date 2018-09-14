В Подмосковье задержаны живодеры, рассылавшие фото замученных котят
Сотрудники полиции поймали двух молодых людей в Реутове, подозреваемых в издевательстве над животными, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Московский отдел полиции «Лефортово» 3 сентября возбудил уголовное дело по заявлению зоозащитников о страшных публикациях с аккаунта хабаровских живодерок. Благодаря детективам удалось выяснить, что один из подозреваемых – гражданин Белоруссии, выкладывал в сеть видео заживо сваренных в банке котят. Но на этом он не остановился. И отправил запись также зоозащитникам вместе с угрожающими роликами.
По словам одной зоозащитницы, следившей за развитием событий, этот живодер и ранее издевался над животными. Он по объявлению брал котят у местных жителей, которые и не догадывались, чем он занимается, передает телеканал 360.
Вторая подозреваемая – жительница Реутова скрывала молодого человека у себя дома. Девушку задержали во время ее работы в секс-шопе, после чего полиция направилась к ней домой за вторым подозреваемым.
Известно, что 7 сентября Следственный комитет Белоруссии уже предъявил жителю обвинение в живодерстве.