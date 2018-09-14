Подросток устроил стрельбу в колледже в Нидерландах

СЕГОДНЯ 17:36 2018-09-14T17:38:18+03:00

Подросток устроил стрельбу в колледже. ФОТО: стоп-кадр с видео Rrtlnieuws.nl

16-летний молодой человек был вооружен топором и пистолетом [видео]

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В городе Рурмонд в Нидерландах подросток устроил стрельбу в колледже. 16-летний молодой человек пришел в учебное заведение вооруженный пистолетом и топором.

По предварительным данным, парень зашел в здание и открыл огонь по студентам.

В колледже началась паника. Студенты бросились в рассыпную, а стрелок вышел на улицу и убил еще одного человека.

Преподаватели сообщают, что им даже удалось заговорить с вооруженным учащимся. Они убедили парня не стрелять и дождаться приезда полиции.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали молодого человека. У него при себе было оружие и топор. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает «Пятый канал».

Полицейские не исключают, что причиной конфликта стали нелады студента с другими учащимися.

Сайт kp.ru писал, что в подмосковной школе №1 в подмосковной Ивантеевке подросток открыл огонь по учителям и одноклассникам. Школьника быстро задержали. Его в присутствии родителей доставили в полицию на допрос.