2018-09-14T17:43:01+03:00
Общество

Патриарх Кирилл прекращает поминать предстоятеля Константинопольской церкви за богослужением

Такое решение принял Синод РПЦ по итогам внеочередного заседания
Дарья ИВАШКИНА
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Патриарх Московский и всея Руси КириллПатриарх Московский и всея Руси КириллФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стали известны итоги внеочередного заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ), состоявшегося в пятницу, 14 сентября. По словам председателя отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона, в частности, принято решение о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекращает поминать предстоятеля Константинопольской церкви патриарха Варфоломея за богослужением. Другими словами, глава РПЦ перестанет произносить имя Варфоломея во время литургии.

«Синод принял решение о приостановлении поминовения патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви», - приводит слова митрополита ТАСС.

Между тем, как подчеркнул Иларион, евхаристическое общение между церквями не прерывается.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в эту пятницу, 14 сентября, в Москве прошло внеочередное заседание Священного синода РПЦ под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Посвящено же оно было украинскому вопросу, а именно стремлению Украинской православной церкви к автокефалии. Поводом же для заседания стало прибытие в Киев посланников-экзархов Константинопольского патриархата.

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