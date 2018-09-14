Министр энергетики США заявил, что Россия вмешивается в американские электросети

СЕГОДНЯ 17:54 2018-09-14T17:54:24+03:00

По словам Рика Перри, есть "четкие свидетельства" вмешательства РФ в электросети в США

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Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон имеет четкие свидетельства вмешательства России в электросети Соединенных Штатов.

"Есть четкие свидетельства российского вмешательства в электросети США. С моей точки зрения, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо", — сказал Перри журналистам.

Он также отметил, что в США есть есть свидетельства «российского вмешательства» в американские выборы, передает РИА Новости.

Ранее представитель министерства энергетики США Шайлин Хайнс заявил, что Перри во время поездки в России обсудит реализацию проекта "Северный поток — 2", хакерские атаки на электросети США и российское ядерное оружие.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер уже больше года ведет расследование приписываемого России "вмешательства" в выборы президента США, а также предполагаемых связей с Москвой американского лидера Дональда Трампа. Эту информацию опровергают в Белом доме и в Кремле. Российские власти также отрицают обвинения во вмешательств, называя их голословными.