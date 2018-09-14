2018-09-14T18:03:15+03:00
Политика

На Украине посмеялись над попыткой Порошенко «помахать рукой Москве»

Политолог отметил, что украинский президент уже три года играет в игру в Россией «Остаточно прощевай!»
Ася РОМАНЧУК
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На Украине посмеялись над попыткой Порошенко "помахать рукой Москве"На Украине посмеялись над попыткой Порошенко "помахать рукой Москве"Фото: REUTERS
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Украинский политолог прокомментировал жест Петра Порошенко, который назвал закрепление в Конституции страны курса на вступление в НАТО поводом «лишний раз помахать ручкой Москве».

Это не более, чем очередная показная акция, уверен эксперт.

-Порошенко играет в эту игру «Остаточно прощевай!» (в переводе с украинского на русский — «Окончательно прощай!») уже года два, если не три. И считает своей самой важной заслугой, что разорвал отношения между Украиной и Россией, - комментирует ситуацию украинский политолог Михаил Погребинский. - Показатели экономики, рост тарифов и попытки людей свести концы с концами для президента не играют никакой роли. Зато Порошенко оторвал украинцев от этой пуповины — от русского мира.

Идею закрепить в Конституции Украины курс на вступление в ЕС или НАТО в стране считают недальновидным. Так как «менять Конституцию ради желания вступить в какую-то организацию — это очень глупо», пишет ФАН.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент Украины внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о внесении изменений в основной закон Украины.

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