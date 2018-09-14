2018-09-14T18:05:04+03:00
Политика

Турчинов: история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет

Об этом секретарь СНБО Украины за явил во время церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера "Кентавр"
Екатерина БОЛГОВА
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов . Фото: ZUMAPRESS.comСекретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов . Фото: ZUMAPRESS.com
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На церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера "Кентавр" секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов рассказал о «тысячелетней истории» военно-морских сил страны.

«Украина имеет давние морские традиции, отсчет которых начинается с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он прибил в знак победы на воротах тогдашнего Царьграда свой щит», - заявил Турчинов.

Он подчеркнул, что «история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет», передает РИА Новости.

Напомним, ранее на Украине открыли памятник Илье Муромцу. Украинские политики и общественные деятели считают, что русский богатырь Илья Муромец родился не под Владимиром, а в деревне под Черниговом.

Президент Украины Петр Порошенко также обвинял российского лидера Владимира Путина в попытке "похитить" княжну Анну Ярославну и внести ее в российскую историю. Также украинский лидер отмечал, что первый свод законов Киевской Руси "Русская правда" "не имеет никакого отношения" к Российской Федерации.

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