Турчинов: история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет

СЕГОДНЯ 18:04 2018-09-14T18:05:04+03:00

Об этом секретарь СНБО Украины за явил во время церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера "Кентавр"

Изменить размер текста: A A

На церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера "Кентавр" секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов рассказал о «тысячелетней истории» военно-морских сил страны.

«Украина имеет давние морские традиции, отсчет которых начинается с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он прибил в знак победы на воротах тогдашнего Царьграда свой щит», - заявил Турчинов.

Он подчеркнул, что «история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет», передает РИА Новости.

Напомним, ранее на Украине открыли памятник Илье Муромцу. Украинские политики и общественные деятели считают, что русский богатырь Илья Муромец родился не под Владимиром, а в деревне под Черниговом.

Президент Украины Петр Порошенко также обвинял российского лидера Владимира Путина в попытке "похитить" княжну Анну Ярославну и внести ее в российскую историю. Также украинский лидер отмечал, что первый свод законов Киевской Руси "Русская правда" "не имеет никакого отношения" к Российской Федерации.