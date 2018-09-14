В метро на станции «Лубянка» человек упал под поезд

СЕГОДНЯ 18:13 2018-09-14T18:13:49+03:00

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14 сентября во второй половине дня на станции метро «Лубянка» в Москве произошло страшное происшествие. Один из стоящих на платформе людей упал вниз на рельсы прямо перед приездом поезда.

Из-за этого было временно приостановлено движение вагонов на Сокольнический линии метрополитена:

«Поезда не отправляются со станции «Лубанка» в обе стороны по Сокольнической линии в связи с необходимостью извлечения человека с путей», - сказал сотрудник горячей линии столичной подземки агентству РИАМО.

В 17:40 стало известно, что движение поездов в метро полностью восстановлено.

Подробности случившегося и личность человека пока не известны.

Напомним, что в этом году также был случай, когда москвич бросился под поезд и выжил. Это произошло на станции метро «Динамо». Москвич с разбега спрыгнул с платформы, но угодил в лобовое стекло кабины подъезжающего поезда. А в мае этого года женщина упала под поезд на станции "Домодедовская". Тогда трагедии удалось избежать благодаря своевременной реакции машиниста.