СЕГОДНЯ 18:26 2018-09-14T18:27:13+03:00

В РПЦ приняли решение об отношениях с Константинопольским патриархатом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В частности, Русская православная церковь прекращает участие в структурах под председательством Константинополя

Изменить размер текста: A A

На внеочередном заседании Священного синода Русской православной церкви (РПЦ), состоявшемся в пятницу, 14 сентября, в Москве, решили прекратить участие РПЦ в структурах под председательством Константинопольского патриархата.

Между тем, как пояснил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков, это не означает полный разрыв евхаристического общения. «Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения», - цитирует священника РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, также на пятничном заседании Синода, на котором обсуждались стремление Украинской православной церкви к автокефалии и отправка патриархом Варфоломеем в незалежную двух своих экзархов, было решено, что патриарх Кирилл прекращает поминать предстоятеля Константинопольской церкви за богослужением.