В РПЦ приняли решение об отношениях с Константинопольским патриархатом
На внеочередном заседании Священного синода Русской православной церкви (РПЦ), состоявшемся в пятницу, 14 сентября, в Москве, решили прекратить участие РПЦ в структурах под председательством Константинопольского патриархата.
Между тем, как пояснил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков, это не означает полный разрыв евхаристического общения. «Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения», - цитирует священника РИА Новости.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, также на пятничном заседании Синода, на котором обсуждались стремление Украинской православной церкви к автокефалии и отправка патриархом Варфоломеем в незалежную двух своих экзархов, было решено, что патриарх Кирилл прекращает поминать предстоятеля Константинопольской церкви за богослужением.