2018-09-14T19:09:02+03:00
Происшествия

В Москве мужчина ради победы в споре прострелил себе ногу

Его срочно госпитализировали в ближайшую больницу
Дарья ТАРАСЕНКО
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Парень был госпитализирован, сейчас врачи зашивают ему рануПарень был госпитализирован, сейчас врачи зашивают ему рануФото: Иван ВИСЛОВ
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В районе Северное Тушино в Москве "скорая помощь" госпитализировала мужчину с ранением в ноге. Инцидент произошел в Алешкинском лесопарке недалеко от роддома. Вечером 14 сентября молодой человек 24 лет выстрелил сам в себя из пневматического оружия, сообщает агентство Москва.

Точный мотив почему парень решил нанести себе травму себя пока не известен. По предварительным данным, причиной стал спор. Мужчина поспорил с другом, что не побоится выстрелить в ногу. Сказал - сделал.

Парень был госпитализирован, сейчас врачи зашивают ему рану. Жизни молодого человека ничего не угрожает.

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