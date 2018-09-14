2018-09-14T19:38:38+03:00
Политика

Пушков высмеял заявление о «тысячелетней истории» украинских ВМС

Как заметил сенатор, тысячу лет назад самой незалежной еще «и в помине не было»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о «тысячелетней истории» военно-морских сил (ВМС) незалежной.

В частности, сенатор заметил, что тысячу лет назад самой Украины еще «и в помине не было» При этом он предположил, что в скором времени киевские власти могут объявить о том, что история ВВС страны «ведет начало от древнеукраинских ковров-самолетов».

«Украинцы с изумлением узнали от Турчинова, что история украинских ВМС насчитывает аж тысячу лет! То есть ведет свое начало от времен, когда Украины не было и в помине. Скоро он сообщит, что история украинских ВВС - тоже тысячелетняя. И ведет начало от древнеукраинских ковров-самолетов», - написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 14 сентября, секретарь СНБО выступил с речью на церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр». Именно тогда Турчинов рассказал о «тысячелетней истории» ВМС своей страны, начинающейся, по его мнению, с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году.

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