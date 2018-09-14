Туристка осталась без пальцев, после «рыбьего педикюра» в Таиланде

СЕГОДНЯ 19:54 2018-09-14T19:54:06+03:00

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Туристка из Австралии, посетившая Таиланд, лишилась пальцев на ноги. Девушка сделала в Азии педикюр с рыбками, а потом поняла, что нажила серьезных проблем.

Жительница Перта побывала в Таиланде в 2012 году. Девушка решилась сделать педикюр и согласилась на спа-процедуру с рыбками.

Данная услуга довольна популярна в последнее время. Рыбки объедают омертвевшую кожу с ног клиента, а после специалист делает педикюр.

По приезде домой туристка почувствовала, что что-то не так. Пальцы на ногах начали болеть и опухать. Врачи поставили диагноз: «остеомиелит». Заражение возникло из-за грязной воды в аквариуме.

Было решено ампутировать один палец. Но после удаления конечности проблема не исчезла. Так один за другим австралийка лишилась всех пальцев на правой ноге. Инфекция жила в организме пять лет.

Это не единичный случай. Аналогичную историю рассказывала жительница Нью-Йорка. У нее после «рыбьего педикюра» стали отслаиваться ногтевые пластины, пишет «Дни.ру».

Сайт kp.ru писал, что про данный вид педикюра регулярно сообщают медики. призывая всех быть осторожными.