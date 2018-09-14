«Это необязательно будет происходить»: Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки

СЕГОДНЯ 19:58 2018-09-14T20:03:53+03:00

Между тем, как подчеркнула глава Центробанка РФ, такое развитие событий возможно только в случае реализации рисков

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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, общаясь в пятницу, 14 сентября, с журналистами, заявила, что регулятор не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки. Однако, как она заверила, это возможно только в случае реализации рисков, в число которых входят внешние факторы, влияющие на ситуацию в экономике и темпы инфляции.

«Что касается того, не является ли это началом цикла повышения ставки, мы не исключаем повышения ставки, но только в том случае, если риски, о которых мы говорили, реализуются. Это необязательно будет происходить», - приводит слова Набиуллиной ТАСС.

При этом председатель Банка России подчеркнула, что ЦБ в перспективе видит возвращение к циклу смягчения ставок.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 14 сентября, Банк России повысил ключевую ставку на 0,25%, до уровня в 7,5%. Основанием для такого решения стало усиление инфляционных рисков на фоне неблагоприятных изменений внешних условий.

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