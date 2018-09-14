Комитет WADA рекомендовал восстановить РУСАДА в правах

СЕГОДНЯ 20:20 2018-09-14T20:22:42+03:00

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В пятницу, 14 сентября, стало известно, что комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Как уточнили в самом WADA, вопрос восстановления РУСАДА планируется рассмотреть на заседании исполкома, которое намечено на 20 сентября.

«Комитет WADA по соответствию сегодня выступил с рекомендацией исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА на заседании исполкома 20 сентября», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства.

Также там отмечается, что за последние годы в российской антидопинговой системе «произошли значительные изменения», так как наша страна «очень много работала над восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре 2015 года WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации. Однако вскоре после этого была разработана «дорожная карта» для выхода из этой ситуации.