МИД Франции осудил слова спикера Верховной рады о Гитлере

СЕГОДНЯ 20:39 2018-09-14T20:39:12+03:00

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Во Франции прокомментировали заявление спикера Верховной рады Андрея Парубия о «демократии Адольфа Гитлера».

В частности, официальный представитель министерства иностранных дел Пятой республики Аньес фон дер Мюль подчеркнула, что Париж решительно осуждает любые попытки оправдать нацизм. «Франция осуждает самым решительным образом любое оправдание нацизма», - приводит слова дипломата ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, громкий скандал разгорелся после того, как в начале сентября председатель Верховной рады в эфире одного из украинских телеканалов назвал нацистского лидера Адольфа Гитлера «самым большим демократом». Эти слова вызвали возмущение в обществе, а депутат украинского парламента Вадим Рабинович даже объявил о том, что подает в суд на Парубия из-за его заявления.