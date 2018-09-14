«Мегафонная дипломатия»: Лавров прокомментировал реакцию Лондона на интервью Петрова и Боширова

СЕГОДНЯ 21:40 2018-09-14T21:40:35+03:00

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал реакцию МИД Великобритании на интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские правоохранители считает «отравителями» бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам дипломата, заявления, которые в последнее время звучат из Лондона, не поддается логическому восприятию.

«Мне трудно давать какие-либо оценки действиям, которые мы видим со стороны Лондона в последнее время. Это не поддается логическому восприятию», - сказал Лавров.

Как считает глава МИД РФ, в настоящее время британская сторона ведет себя вне правового поля и занимается «мегафонной дипломатией». «Страна, которая кичится своей законопослушностью и предъявляет себя как эталон правовой системы, ведет себя абсолютно не в правовом поле и пытается заниматься тем, чем вредно заниматься - "мегафонной дипломатией"», - цитирует российского министра ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, которые, по мнению Лондона, причастны к отравлению в Солсбери. Это Александр Петров и Руслан Боширов. При этом Лондон отказался предоставить Москве какую-либо информацию о предполагаемых преступниках.

А спустя неделю «отравители» бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии дали интервью главреду телеканала RT Маргарите Симоньян. В ходе беседы выяснилось, что они предпринимателями средней руки и работают в фитнес-индустрии. А в Великобританию, если верить их словам, они приехали как обычные туристы, при этом Солсбери посетили по совету друзей. Однако в МИД Великобритании сочли слова мужчин «ложью и провокацией».