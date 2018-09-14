В Госдуме предложили законодательно закрепить понятие «фитнес»

СЕГОДНЯ 22:26 2018-09-14T22:26:26+03:00

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В пятницу, 14 сентября, на рассмотрение Госдумы поступил законопроект, предлагающий законодательно закрепить понятие «фитнес». Авторами соответствующих поправок в федеральный закон «О физической культуре и спорте» выступили глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев и член этого комитета Дмитрий Пирог.

Как отмечается в документе, действующее законодательство необходимо дополнить понятием «фитнес», отражающим особенности и специфику оказания соответствующих услуг, а также положениями, касающимися регулирования деятельности в сфере фитнеса.

Кроме того, во внесенном в Государственную думу законопроекте говорится о том, что фитнес-услуги должны оказываться не только в соответствии с федеральным законом, но и с национальными и профессиональными стандартами, сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.