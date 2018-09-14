Захарова прокомментировала публикацию Bellingcat о мнимой причастности Петрова и Боширова к отравлению в Солсбери

14 Сент. 23:26 2018-09-14T23:41:32+03:00

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В публикации британской экспертно-журналистской группы Bellingcat о мнимой причастности двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери под видом расследования выдается дезинформация спецслужб, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«После того, как «Беллингкэт» (там ещё были соавторы сенсации, но оставим) сегодня опубликовали информацию о том, что согласно «базе данные ФМС» Петров и Боширов были агентами ГРУ, у меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть «Беллингкэта». И мало того, скорее всего, речь идёт о специальной конторе , которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу», - написала она на своей странице в Facebook.

Дипломат задала риторический вопрос: «Базу ФМС только сегодня взломали?» и напомнила, что Лондон давно объявил о своих подозрениях в отношении Петрова и Боширова, однако раньше, как отмечает Захарова, никаких «баз данных» не было, «потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет». А когда выяснилось, что эти люди на самом деле существуют, вдруг была «взломана база ФМС».

«Но главный вопрос в другом. Почему «Беллингкэту» легче за ночь «взломать базу данных ФМС», чем раздобыть хоть одно доказательство «причастности» Петрова и Боширова к отравлению?», - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Она напомнила, что именно эта группа уже несколько лет монополизирует «право на истину» в расследовании гибели малайзийского самолета Boeing 777 над Украиной в 2014 году.

«Такие детали приводили, что не частная компания, а целый научно-исследовательский институт бы не справился их собирать!» - отметила Захарова.

И заключила: «Так почему «Беллингкэт» пять месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы? Да потому».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, которые, по мнению Лондона, причастны к отравлению в Солсбери, 5 сентября. При этом британская сторона отказалась предоставить Москве какую-либо информацию о предполагаемых «отравителях».

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