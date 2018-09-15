2018-09-15T00:32:40+03:00
Политика

Госсекретарь США пригрозил России «серьёзными последствиями» за попытку «вмешаться» в американские выборы

Майк Помпео рассказал, что подписанный Трампом новый указ дает возможность «наказать» любую страну, которая попытается «влиять» на избирательный процесс в Штатах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России и любой другой стране, которая попытается «вмешаться» в американские выборы, «быстрыми и серьёзными последствиями». Такую возможность, по его словам, дает Вашингтону указ, недавно подписанный главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Указ ясно даёт понять: если Россия или любое другое правительство, или люди, действующие от их имени, вмешаются в выборы в США, они столкнутся с быстрыми и серьёзными последствиями», - сказал Помпео журналистам в пятницу.

Он также заявил, якобы Россия «в последние годы была особенно агрессивна в использовании своего кибернетического потенциала, дезинформации и других скрытных мер для попыток посеять нестабильность в Америке», передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 12 сентября помощник президента США Джон Болтон сообщил прессе, что Трамп подписал исполнительный указ, предусматривающий введение односторонних санкций против лиц и организаций, подозреваемых во вмешательстве в американский избирательный процесс. В России это назвали «паранойей».

Стоит отметить, что Москва неоднократно опровергала обвинения Вашингтона в вымышленном «вмешательстве» в выборы других стран. Нашему государству это просто не нужно.

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