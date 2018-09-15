В Киеве неизвестные напали на судью, который ведет дело о расстреле евроактивистов на Майдане

СЕГОДНЯ 02:43 2018-09-15T02:58:37+03:00

Противостояние "Беркута" и протестующих на Майдане в феврале 2014 года Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

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В Киеве неизвестные напали на судью Святошинского районного суда столицы Сергея Дячука, который ведет слушания по делу пяти сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в расстреле «Небесной сотни» во время беспорядков на Майдане Независимости в Киеве 18 и 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета судей Украины, уточняя, что Сергея Дячука госпитализировали в одну из городских больниц. Задержать нападавшего «по горячим следам» киевской полиции не удалось, ведется следствие.

Сам судья связывает нападение на него со своей профессиональной деятельностью.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в деле о беспорядках на так называемом «евромайдане» в феврале 2014 года, приведших к госперевороту на Украине, фигурируют 157 пострадавших и сотни свидетелей – более 500. По данным стороны обвинения, в расстреле «евроактивистов» в центре Киева участвовали 26 экс-бойцов «Беркута», пятеро из них на скамье подсудимых, остальные объявлены в розыск. На судебных слушаниях по этому делу председательствует Сергей Дячук.

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