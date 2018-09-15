В Пентагоне назвали «абсурдными» заявления об экспериментах американцев над людьми в Грузии

СЕГОДНЯ 03:20 2018-09-15T03:29:42+03:00

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В Пентагоне заявили, что сообщения о существовании секретных американских лабораторий на территории Грузии, где проводились эксперименты над людьми, – вымысел, не имеющий ничего общего с действительностью, назвав подобные заявления «абсурдными» и «смехотворными».

«Эти утверждения просто смехотворны и ни в коей мере не соответствуют действительности», - сказал представитель Минобороны США Эрик Пэхон.

Он утверждает, что Соединенные Штаты не разрабатывают биологическое оружие в исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара. Мало того – этот центр, как уверяет представитель Пентагона, вообще не американский. По его словам, центр принадлежит и управляется Национальным центром по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что о секретных экспериментах американцев над людьми в исследовательском центре Ричарда Лугара под Тбилиси рассказал бывший грузинский министр госбезопасности Игорь Гиоргадзе. Он также опубликовал на своем сайте документы по военно-биологической программе США, которые сейчас изучают специалисты министерства обороны России.

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Об этом заявил экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе (подробности).