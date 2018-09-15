Новый лидер Кубы приедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

СЕГОДНЯ 03:45 2018-09-15T04:03:03+03:00

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Новый лидер Кубы Мигель Диас-Канель в конце сентября приедет в Нью-Йорк на 73-ю сессию Генассамблеи ООН, сообщает испаноязычная газета El Nuevo Herald. Издание отмечает, что это будет первый его визит в США с момента вступления в должность председателя Госсовета и Совета министров Острова Свободы.

По данным газеты, во время своей поездки в Соединенные Штаты Мигель Диас-Канель намерен встретиться с членами кубинской общины и американскими предпринимателями, работающими в сфере сельского хозяйства и туризма, а также выступить в одной из нью-йоркских церквей на мероприятии религиозной организации «Пасторы за мир», которая много лет выступает за отмену торгово-экономического эмбарго Вашингтона в отношении Гаваны.

Отмечается, что официально об участии кубинского лидера в работе очередной сессии ГА ООН пока не объявлялось. 73-я сессия Генассамблеи откроется 18 сентября. Ожидается, что с 25 сентября по 1 октября на ней выступят главы 110 государств, в том числе президент США Дональд Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Мигель Диас-Канель сменил Рауля Кастро на высшем государственном посту Кубы 19 апреля.

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