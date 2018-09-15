Авария на юге Москвы: один человек погиб, двое пострадали

СЕГОДНЯ 04:12 2018-09-15T04:18:02+03:00

На Каширском шоссе после полуночи столкнулись два автомобиля, на месте ДТП работают сотрудники полиции и ГИБДД

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В ночь на субботу, 15 сентября, на юге Москвы столкнулись две машины, одна из них перевернулась. В результате погиб один человек, еще двое получили травмы и были госпитализированы.

«На Каширском шоссе возле дома №22 в 00:30 произошло ДТП с двумя автомобилями. Один человек погиб, двое пострадали», - сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Обстоятельства, причины и виновник аварии выясняются. На месте работают сотрудники полиции и Госавтоинспекции, там же дежурят медики «Скорой помощи», передает Интерфакс.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в четверг на 30-м километре Симферопольского шоссе в Подмосковье возле заправочной станции столкнулись сразу пять автомобилей: легковые Kia, Mercedes, Toyota, Hyundai и грузовик. Одна из машин после столкновения загорелась. К счастью, никто из водителей и их пассажиров не пострадал.