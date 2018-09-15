После стрельбы в центре Москвы полицейские задержали семь человек

СЕГОДНЯ 04:37 2018-09-15T04:52:53+03:00

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После стрельбы в офисном здании на Марксистской улице в центре Москвы сотрудники полиции задержали семь человек, все они пьяны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«В настоящее время семь человек в состоянии алкогольного опьянения доставлены в отдел полиции», - сказали в ведомстве.

Между тем, источник в правоохранительных органах города рассказал ТАСС что стреляли из переделанного под холостые патроны автомата Калашникова.

«На Марксистской улице в районе дома 5 задержаны семь человек, которые стреляли из охолощенного оружия на базе автомата Калашникова», - приводит агентство слова своего собеседника.

Как ранее писал сайт kp.ru, о том, что из дома, занятого офисными помещениями, раздаются похожие на выстрелы резкие хлопки, сообщили полиции жители Таганского района. Стражи порядка тут же выехали на место происшествия и выяснили, что компания из семи человек стреляла холостыми патронами. К счастью, никто не пострадал.