Генсек НАТО назвал намерение Турции купить у России С-400 «вызовом для всех»

СЕГОДНЯ 05:00 2018-09-15T05:13:13+03:00

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на семинаре в Фонде наследия в Вашингтоне 14 сентября, заявил, что очень обеспокоен намерением Турции купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400, назвав это «вызовом для всех». Свою озабоченность он пояснил тем, что российские зенитные ракетные системы противовоздушной обороны якобы несовместимы с другими системами Североатлантического альянса.

«Решение о приобретении военных средств принимают сами страны. Для НАТО, безусловно, важна оперативная совместимость, чтобы различные системы могли работать вместе», - отметил Столтенберг.

Напомнив о недовольстве США планами Турции, генсек Альянса выразил надежду на то, что эту проблему все же удастся как-то решить.

«Надеюсь, что можно найти решение, потому что то, что мы видим сейчас, является вызовом для всех. Существуют разногласия в вопросе закупки Турцией российских комплексов С-400», - приводит его слова ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. При этом Москва пошла навстречу Анкаре как в вопросах цены, так и по срокам. В результате поставки были запланированы на март 2020 года, производство комплексов для турецких ВВС уже началось.