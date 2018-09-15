Порошенко: «Могу констатировать, что Россию мы переиграли»
Украинский президент имел в виду отказ Незалежной от экспорта российских товаров
Президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Лидер Незалежной Петр Порошенко заявил, что Украина «переиграла» Россию, имея в виду отказ от экспорта российских товаров.
«Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу. Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43 процентов, стремительно приближаясь к 50 процентам, и это значительно компенсирует те потери, которые нам нанесла Россия», - написал глава соседнего государства на своей странице в Twitter.
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