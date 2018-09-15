Генсек ОАГ не исключает вторжения в Венесуэлу с целью свержения Мадуро

СЕГОДНЯ 07:20 2018-09-15T07:21:19+03:00

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Возможность военного вторжения в Венесуэлу никак нельзя исключать, поскольку это один из главных способов разрешения кризиса в данной стране. Такое мнение высказал генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро во время посещения колумбийского города Кукуты, расположенного на границе с Боливарианской Республикой.

"Что касается военного вмешательства для свержения [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, мы не должны исключать любой вариант, потому что этот режим определенно совершает преступления против человечности, нарушает права человека и вызывает страдания людей, которые вынуждены мигрировать", - сказал глава организации.

По его словам, дипломатический подход все еще остается первоочередным, однако другие способы разрешения кризиса также следует иметь ввиду.

Стоит отметить, что Альмагро прибыл в Кукуты, чтобы оценить гуманитарную ситуацию. Он уверен, что этот приграничный город является отражением "лживости режима", а также вскрывает тот "голод и нищету", которые породил режим Мадуро, передает газета El Tiempo.

Напомним, что в начале июля этого стало известно о намерениях президента США Дональда Трампа ввести вооруженные силы в Венесуэлу. Американский лидер планировал активизировать войска в конце лета 2017-го, однако действующему тогда госсекретарю Рексу Тиллерсону и советнику по нацбезопасности Герберту Макмастеру удалось отговорить главу государства от этой затеи, передает сайт kp.ru.