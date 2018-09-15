Абэ и Путин провели частную беседу после турнира по дзюдо во Владивостоке

СЕГОДНЯ 07:43 2018-09-15T07:43:04+03:00

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели личную беседу после совместного просмотра финала турнира по дзюдо во Владивостоке. Есть вероятность, что именно в ходе этого разговора произошел обмен мнениями по предложенному российским лидером варианту заключения мирного договора между странами без предварительных условий.

Как сообщили телеканалу NHK некие правительственные источники, беседа тет-а-тет состоялась вечером в среду, 12 сентября. Содержание этого разговора пока не раскрывается.

Напомним, что ранее на заседании Восточного экономического форума-2018 Путин предложил заключить мирный договор с Японией уже до конца этого года, а все спорные вопросы решать после подписания соглашения.

Официального заявления по этому поводу пока не было, однако генеральный секретарь правительства островного государства Ёсихидэ Суга напомнил о "неизменной позиции Токио". Она заключается в том, что вопрос спорной части Курильских островов должен быть решен до заключения какого-либо мирного договора, передает сайт kp.ru.