2018-09-15T08:09:15+03:00
В мире

Суд обязал основателя Cirque du Soleil выплатить $20 млн за полет в космос

Ги Лалиберте выдавал свое путешествие за рекламную кампанию, однако налоговики не согласились с его доводами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Канадец Ги Лалиберте. Фото ИТАР-ТАСС Олег УрусовКанадец Ги Лалиберте. Фото ИТАР-ТАСС Олег Урусов
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Налоговый суд Канады обязал основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте выплатить налог в размере более 20 млн долларов на состоявшийся еще в 2009 году полет на Международную космическую станцию.

Сайт kp.ru писал о том, что тогда бывший клоун и пожиратель огня провел борту российского корабля "Союз ТМА-16" целых 12 дней. Во время своего пребывания в космосе он через видеосвязь принимал участие в ряде благотворительных концертов и мероприятий в рамках социально-поэтической миссии, а также рекламировал свой цирк.

Весь полет обошелся предпринимателю в 41,8 млн долларов, которые были полностью возмещены с учетом выполняемой им благотворительной миссии и рекламной деятельности.

Однако канадский суд посчитал такой исход неправильным, ведь это путешествие было по большей части "личным" и имело лишь отдельные "элементы деловой поездки". Это доказывают слова самого Лалиберте, который называл себя "космическим туристом" и говорил в интервью, что полет стал воплощением его личной мечты.

В результате только 10% расходов (4,2 млн долларов) были признаны относящимися к рекламной кампании и благотворительной деятельности. Собирается ли основатель знаменитого цирка подавать апелляцию, пока неизвестно, передает телеканал CTV.

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