В разведке Бельгии появилась новая должность: следящий за «российской угрозой»

СЕГОДНЯ 08:08 2018-09-15T08:09:09+03:00

Ответственный сотрудник будет отслеживать активность в Интернете не только России, но и Китая

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В бельгийской разведслужбе появилась новая должность: главный по «русским хакерам». О том, что разведка Бельгии наняла специального сотрудника для мониторинга якобы исходящей от России киберугрозы, сообщил на слушаниях в парламентском комитете по вопросам обороны руководитель разведслужбы страны генерал Клод ван де Ворде.

«Что касается российской киберугрозы, что главная служба разведки и безопасности Минобороны наняла штатного ответственного сотрудника, который руководит непостоянной рабочей группой», - приводятся его слова в докладе по итогам слушаний.

Сами слушания с участием главы бельгийской разведки прошли еще в июне, но составленный о них доклад был опубликован на сайте парламента страны только сейчас. Сообщение о новой должности в ведомстве стало ответом генерала на вопрос о вероятности «российской киберугрозы для предстоящих выборов» и «есть ли попытки манипулирования».

Клод ван де Ворде уточнил, что «речь в данном случае идет не только о деятельности в свете предстоящих выборов» и добавил, что ответственный сотрудник будет отслеживать активность в Интернете не только России, но и Китая.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России и любой другой стране, которая попытается «вмешаться» в американские выборы, «быстрыми и серьёзными последствиями». Москва неоднократно опровергала обвинения в вымышленном «вмешательстве», объясняя, что даже не пытается каким-либо образом влиять на выборы в других странах.