2018-09-15T08:32:40+03:00
Политика

В Минобороны Словакии пожаловались на нехватку военнослужащих

На данный момент Вооруженные силы республики укомплектованы лишь на 75%
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бюджетные ассигнования на военные нужды Словакии через несколько лет должны составить 2% ВВПБюджетные ассигнования на военные нужды Словакии через несколько лет должны составить 2% ВВПФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вооруженные силы Словакии испытывают острую нехватку военнослужащих. В этом признался сам министр обороны республики Петер Гайдош.

"Мы обеспокоены нехваткой личного состава ВС. ВС укомплектованы военнослужащими лишь на 75%", - сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что такая ситуация связана по большей части с формированием новых подразделений, оснащенных самым современным вооружением.

Так, например, в ближайшие годы Военно-воздушные силы Словакии получат 14 американских истребителей F-16, которые должны будут заменить российские МиГ-29. Кроме того, планируется закупка 25 самоходных гаубиц Zuzana-2 словацкого производства, радиолокационных установок, бронетранспортеров и ряда боевых машин.

Также будут увеличены бюджетные ассигнования на военные нужды. Через несколько лет они должны достигнуть уровня в 2% ВВП. В связи с этим зарплата военнослужащих будет повышена, передает агентство TASR.

Стоит напомнить, что сейчас в Словакии наблюдается острый политический кризис, который начался еще в конце февраля этого года. Народные протесты спровоцировало убийство журналиста Яна Куциака, расследовавшего коррупционные дела, в которых могли быть замешаны власти республики, сообщает сайт kp.ru.

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