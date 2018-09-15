Канадские войска планируют остаться в Ираке после разгрома террористов

СЕГОДНЯ 08:48 2018-09-15T08:48:52+03:00

Ожидается, что продление военной миссии поможет Багдаду в стабилизации ситуации в стране и обеспечению безопасности граждан

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Канада может продлить мандат на пребывание воинского контингента в Ираке. Такое заявление сделал командующий миссией североамериканского государства в ближневосточной республике Колин Кивер.

"Они признают, что им нужна постоянная помощь для обеспечения безопасности и работы по стабилизации и процветания Ирака", - сказал генерал.

По его мнению, даже после полного разгрома террористов Багдад продолжит полагаться на Оттаву и других своих союзников, поэтому предложение по продлению текущей миссии может быть направлено на рассмотрение в правительство уже этой осенью, передает агентство The Canadian Press.

Напомним, что, согласно имеющемуся соглашению, канадские войска должны покинуть Ирак до марта 2019 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что с начала проводимой международной коалицией антитеррористической операции "Непоколебимая решимость" в Сирии и Ираке от авиаударов погибли более 840 мирных жителей. Еще порядка 500 сообщений о жертвах среди гражданского населения только изучаются.