Канадские войска планируют остаться в Ираке после разгрома террористов
Канада может продлить мандат на пребывание воинского контингента в Ираке. Такое заявление сделал командующий миссией североамериканского государства в ближневосточной республике Колин Кивер.
"Они признают, что им нужна постоянная помощь для обеспечения безопасности и работы по стабилизации и процветания Ирака", - сказал генерал.
По его мнению, даже после полного разгрома террористов Багдад продолжит полагаться на Оттаву и других своих союзников, поэтому предложение по продлению текущей миссии может быть направлено на рассмотрение в правительство уже этой осенью, передает агентство The Canadian Press.
Напомним, что, согласно имеющемуся соглашению, канадские войска должны покинуть Ирак до марта 2019 года.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что с начала проводимой международной коалицией антитеррористической операции "Непоколебимая решимость" в Сирии и Ираке от авиаударов погибли более 840 мирных жителей. Еще порядка 500 сообщений о жертвах среди гражданского населения только изучаются.