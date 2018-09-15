США создадут коалицию по отслеживанию судов, нарушающих санкции против КНДР

СЕГОДНЯ 09:37 2018-09-15T09:37:55+03:00

В состав координационного центра войдут более полусотни представителей из 7 стран

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Власти Соединенных Штатов планируют создать международную коалицию, которая будет заниматься отслеживанием судов, занимающихся поставками продукции в КНДР в обход санкций Совета Безопасности ООН.

Ожидается, что в состав данного координационного центра войдут более 50 представителей таких стран, как Австралия, Франция, Япония, Канада, Великобритания, Южная Корея и Новая Зеландия.

Все эти государства должны будут предоставить свои военные корабли и самолёты для отслеживания нарушающих санкции судов. При этом главный штаб объединения планируется разместить на борту командного флагмана американских Военно-морских сил "Блю Ридж". Сейчас он базируется в порту японского города Йокосука, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ВС США.

Напомним, что в настоящий момент в отношении КНДР действует один из самых жестких санкционных режимов, направленный на денуклеаризацию Корейского полуострова.

Недавно Вашингтон представила СБ ООН доклад, в котором утверждается, что Пхеньян все еще не прекратил ядерную и ракетную программы и продолжает нарушать экспортные ограничения. Делегация РФ в ООН приостановила принятие этого документа до внесения в него правок, в связи с чем постпред США в организации Никки Хейли обвинила Москву в утаивании неких нарушений санкционного режима, передает сайт kp.ru.