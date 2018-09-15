2018-09-15T09:52:25+03:00
Политика

"В точку": Пушков поддержал мнение Кучмы об "ужасной" ситуации на Украине

Ранее экс-президент незалежной заявил, что у политической элиты страны нет единого курса развития государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей ПушковГлава комитета Совфеда по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков одобрительно высказался о словах бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который назвал текущее состояние политической обстановки в стране "ужасным".

"Пока Запад делает вид, что Украина борется за свободу и демократию, её экс-президент Кучма назвал происходящее ёмким словом "ужас". В точку", - написал российский сенатор у себя в Twitter.

Пушков назвал точными слова Кучмы о ситуации на Украине Фото: Twitter.com

Пушков назвал точными слова Кучмы о ситуации на УкраинеФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению экс-президента незалежной, у нынешней политической элиты нет единого курса развития государства, и договориться с нею просто невозможно. Именно поэтому Кучма серьезно обеспокоен будущим страны.

Такую же позицию он высказывал еще в начале этого года, когда говорил о том, что политиков больше волнуют будущие выборы президента и парламента, чем развитие экономики и уровень жизни людей.

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