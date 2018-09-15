2018-09-15T10:14:26+03:00
Политика

Politico: Обаму умоляли не дать России "украсть Украину у Запада"

Занимавший тогда пост президента США политик получил соответствующее послание от члена лоббистской кампании Пола Манафорта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-президент США Барак ОбамаЭкс-президент США Барак ОбамаФото: REUTERS
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Один из членов лоббистской кампании Пола Манафорта - бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, просил Барака Обаму не дать России "украсть Украину у Запада".

События происходили еще в мае 2013 года, когда демократ занимал пост президента Соединенных Штатов. По данным газеты Politico, тогда этот партнер Манафорта прибыл в Вашингтон в рамках официального визита в страну Реджепа Тайипа Эрдогана, который на тот момент занимал пост премьер-министра Турции, и главы МИД республики Ахмета Давутоглу.

После официальных мероприятий политику удалось добиться встречи с Обамой, вице-президентом США Джозефом Байденом, а также другими высокопоставленными чиновниками. Именно тогда он передал им послание, в котором просил не дать "украсть Украину". Соответствующие данные содержатся в судебных документах по делу Манафорта.

Напомним, что сейчас экс-глава предвыборного штаба Трампа проходит обвиняемым сразу по нескольким статьям - сговор против США, отмывание более 30 млн долларов, дача ложных показаний, несоблюдение законов о раскрытии информации о лоббировании интересов и работа в качестве незарегистрированного иностранного агента.

Сайт kp.ru писал о том, что недавно политик согласился пойти на сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером и признать себя виновным в обмен на смягчение наказания.

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