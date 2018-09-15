Президент Греции считает неонацизм главной угрозой для Европы

СЕГОДНЯ 10:27 2018-09-15T10:35:31+03:00

Об этом Прокопис Павлопулос сказал журналистам после саммита Arraiolos в Риге

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Президент Греции Прокопис Павлопулос считает, что главная угроза для Европы – это не миграционный кризис и не выход отдельных стран из ЕС, а популизм и неонацизм, скрытые за показным патриотизмом.

Об этом он заявил журналистам после прошедшего в Риге саммита группы Аррайолуш (Arraiolos). По словам Павлопулоса, все участники встречи в латвийской столице, куда в четверг съехались 12 глав европейских государств, считают будущие выборы в Европарламент (они пройдут в мае следующего года) самыс критически важным вопросом после создания еврозоны, так как «возрождается кошмар нацизма».

«Решается в буквальном смысле будущее Европейского союза. И мы надеемся, что эта угроза не пройдёт. Мы надеемся, что народы Европы скажут в один голос: «Но пасаран!» Надо сказать, что мы видим угрозу», - подчеркнул греческий лидер.

По его мнению, единственная цель «всех этих форм популизма и неонацизма, скрытых за якобы патриотизмом» – возрождение «кошмаров прошлого, разрушивших Европу и почти весь мир», поэтому европейцы должны с ними бороться, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно выражал обеспокоенность Москвы «ползучей реабилитацией нацизма».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале сентября спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в эфире одного из телеканалов страны назвал Гитлера «самым большим демократом». Его слова вызвали возмущение как за границей, так и в самой Незалежной. Так, депутат украинского парламента Вадим Рабинович даже объявил, чтоиз-за этого заявления подает на Парубия в суд.