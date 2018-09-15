Власти ДНР заявили о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко

СЕГОДНЯ 10:56 2018-09-15T10:56:07+03:00

Один из подозреваемых признался в совершении преступления и "дал полную раскладку" произошедшего

Изменить размер текста: A A

В убийстве главы Донецкой народной республики Александра Захарченко оказались замешаны спецслужбы западных стран. К такому выводу пришел временно исполняющий обязанности лидера ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в ходе проведения ряда следственных мероприятий было установлено "абсолютное понимание" того, кто именно причастен к преступлению.

"Теракт был совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ, один человек задержан, он дал полную раскладку и показания", - сказал Пушилин.

Врио главы республики подчеркнул, что министерство госбезопасности уже вскрыло закладки преступников и по их остаткам выявило высокие технологии, ранее не применяемые украинскими силовиками.

"Это дает понимание, что данный теракт совершен при помощи западных спецслужб", - цитирует "Интерфакс" Пушилина.

Политик добавил, что власти ДНР уже обратились к российскому правительству за помощью в расследовании.

Напомним, что 31 августа в донецком кафе "Сепар" прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб 42-летний глава самопровозглашенной республики Захарченко, а также его личный охранник. Еще 11 человек пострадали.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад МВД ДНР распространило информацию о разыскиваемом мужчине, который в момент инцидента находился в кафе и мог быть как-то причастен к случившемуся.