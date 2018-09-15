При пожаре на пароме в Индонезии погибли 10 человек

СЕГОДНЯ 11:25 2018-09-15T11:25:06+03:00

В момент инцидента на борту судна находились всего 147 пассажиров

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В результате пожара на пароме близ берегов индонезийской провинции Центральный Сулавеси погибли 10 человек, ещё 11 все еще числятся пропавшими без вести. Такую информацию предоставили местные власти.

Инцидент произошел еще в пятницу, 14 сентября. В тот момент на борту парома находились всего 147 пассажиров. Судно покинуло морской порт Бау-Бау на острове Сулавеси и двигалось в сторону морской гавани Санана в провинции Северное Малуку, но неожиданно воспламенилось.

Сотрудники экстренных служб довольно оперативно отреагировали на вызов, но из-за неблагоприятных погодных условий добрались до места ЧП лишь три часа спустя. В результате удалось спасти 126 пассажиров. Всем им оказана медицинская помощь.

Причины возникновения пожара пока неизвестны. Сам паром к настоящему моменту затонул. Обстоятельства случившегося выясняются, передает Kyodo.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне у берегов мыса Тарханкут в Крыму подводные археологи обнаружили затонувший корабль, о котором раньше никто не знал. Выяснилось, что судно под названием "Четвертый" ушло на дно еще в 1920 году. При каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно.