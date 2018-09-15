2018-09-15T11:25:06+03:00
Происшествия

При пожаре на пароме в Индонезии погибли 10 человек

В момент инцидента на борту судна находились всего 147 пассажиров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Спасатели продолжают поиски пропавших людей. Фото: @abdeemariСпасатели продолжают поиски пропавших людей. Фото: @abdeemariФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В результате пожара на пароме близ берегов индонезийской провинции Центральный Сулавеси погибли 10 человек, ещё 11 все еще числятся пропавшими без вести. Такую информацию предоставили местные власти.

Инцидент произошел еще в пятницу, 14 сентября. В тот момент на борту парома находились всего 147 пассажиров. Судно покинуло морской порт Бау-Бау на острове Сулавеси и двигалось в сторону морской гавани Санана в провинции Северное Малуку, но неожиданно воспламенилось.

Сотрудники экстренных служб довольно оперативно отреагировали на вызов, но из-за неблагоприятных погодных условий добрались до места ЧП лишь три часа спустя. В результате удалось спасти 126 пассажиров. Всем им оказана медицинская помощь.

Причины возникновения пожара пока неизвестны. Сам паром к настоящему моменту затонул. Обстоятельства случившегося выясняются, передает Kyodo.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне у берегов мыса Тарханкут в Крыму подводные археологи обнаружили затонувший корабль, о котором раньше никто не знал. Выяснилось, что судно под названием "Четвертый" ушло на дно еще в 1920 году. При каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отдельные китайские банки присоединились к санкциям против России
Бельгия выдала России исламиста, финансировавшего террористов в САР
"Об тебя вытирают ноги": Макгрегор высмеял Нурмагомедова в Instagram
Власти ДНР заявили о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко
Прокуратура Швейцарии заподозрила россиян в попытке кибертаки на WADA
Президент Греции считает неонацизм главной угрозой для Европы
Politico: Обаму умоляли не дать России "украсть Украину у Запада"
"В точку": Пушков поддержал мнение Кучмы об "ужасной" ситуации на Украине
США создадут коалицию по отслеживанию судов, нарушающих санкции против КНДР
Глава МИД Люксембурга обругал министра внутренних дел Италии из-за мигрантов
Украина пожаловалась на действия российского катера в Азовском море
Канадские войска планируют остаться в Ираке после разгрома террористов
В Минобороны Словакии пожаловались на нехватку военнослужащих
Суд обязал основателя Cirque du Soleil выплатить $20 млн за полет в космос
В разведке Бельгии появилась новая должность: следящий за «российской угрозой»
Абэ и Путин провели частную беседу после турнира по дзюдо во Владивостоке
Генсек ОАГ не исключает вторжения в Венесуэлу с целью свержения Мадуро