При пожаре на пароме в Индонезии погибли 10 человек
В результате пожара на пароме близ берегов индонезийской провинции Центральный Сулавеси погибли 10 человек, ещё 11 все еще числятся пропавшими без вести. Такую информацию предоставили местные власти.
Инцидент произошел еще в пятницу, 14 сентября. В тот момент на борту парома находились всего 147 пассажиров. Судно покинуло морской порт Бау-Бау на острове Сулавеси и двигалось в сторону морской гавани Санана в провинции Северное Малуку, но неожиданно воспламенилось.
Сотрудники экстренных служб довольно оперативно отреагировали на вызов, но из-за неблагоприятных погодных условий добрались до места ЧП лишь три часа спустя. В результате удалось спасти 126 пассажиров. Всем им оказана медицинская помощь.
Причины возникновения пожара пока неизвестны. Сам паром к настоящему моменту затонул. Обстоятельства случившегося выясняются, передает Kyodo.
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