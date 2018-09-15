2018-09-15T11:51:17+03:00
Спорт

"Об тебя вытирают ноги": Макгрегор высмеял Нурмагомедова в Instagram

Приближение даты легендарного боя подталкивает ирландского бойца на провокации в отношении противника из Дагестана
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ирландец Конор МакгрегорИрландец Конор МакгрегорФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор продолжает провоцировать обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата, россиянина Хабиба Нурмагомедова на фоне приближения даты их поединка.

Напомним, что 6 октября спортсмены сойдутся в схватке в Лас-Вегасе. Мероприятие будет организовано в рамках турнира UFC 229. Считается, что российский боец является фаворитом предстоящего поединка, однако это не останавливает Макгрегора от самоуверенных и язвительных комментариев.

Так, несколько дней назад в Instagram Нурмагомедова появилась фотография с подписью: "Step by step" ("Шаг за шагом"), которую ирландец решил не оставлять без ответа.

khabib_nurmagomedovkhabib_nurmagomedov
step by step
417124 отметок «Нравится»14061 комментариевInstagram

Через некоторое время на его страничке в соцсети также была опубликована запись с прикрепленным к ней видео. На ролике запечатлена очередная тренировка Макгрегора, а подпись к ней гласит: "Step by step you are getting stepped on" ("Шаг за шагом об тебя вытирают ноги").

thenotoriousmmathenotoriousmma
Step by step you are getting stepped on.
876071 отметок «Нравится»11461 комментариевInstagram

Ни для кого уже не секрет, что Конор является настоящим мастером провокаций. Так, сайт kp.ru писал о том, что ранее он уже обещал убить своего соперника из России, рассчитывая на плату по двойному тарифу.

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