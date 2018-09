"Об тебя вытирают ноги": Макгрегор высмеял Нурмагомедова в Instagram

СЕГОДНЯ 11:51 2018-09-15T11:51:17+03:00

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор продолжает провоцировать обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата, россиянина Хабиба Нурмагомедова на фоне приближения даты их поединка.

Напомним, что 6 октября спортсмены сойдутся в схватке в Лас-Вегасе. Мероприятие будет организовано в рамках турнира UFC 229. Считается, что российский боец является фаворитом предстоящего поединка, однако это не останавливает Макгрегора от самоуверенных и язвительных комментариев.

Так, несколько дней назад в Instagram Нурмагомедова появилась фотография с подписью: "Step by step" ("Шаг за шагом"), которую ирландец решил не оставлять без ответа.

Через некоторое время на его страничке в соцсети также была опубликована запись с прикрепленным к ней видео. На ролике запечатлена очередная тренировка Макгрегора, а подпись к ней гласит: "Step by step you are getting stepped on" ("Шаг за шагом об тебя вытирают ноги").

Ни для кого уже не секрет, что Конор является настоящим мастером провокаций. Так, сайт kp.ru писал о том, что ранее он уже обещал убить своего соперника из России, рассчитывая на плату по двойному тарифу.