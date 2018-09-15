Бельгия выдала России исламиста, финансировавшего террористов в САР

СЕГОДНЯ 12:08 2018-09-15T12:08:47+03:00

Гражданин РФ несколько лет проживал на территории Евросоюза и оттуда направлял средства боевикам ИГ*

Изменить размер текста: A A

Власти Бельгии удовлетворили запрос российских правоохранительных органов и выдали им некоего Али Абдул-Муталиповича Гехаева, подозреваемого в финансировании международной террористической организации "Исламское государство"* в Сирии. Экстрадиция организовывалась совместными усилиями Федеральной службы безопасности, Генеральной прокуратуры, НЦБ Интерпола МВД и ФСИН РФ.

"Являясь сторонником радикального ислама, с 2015 года А.Гехаев постоянно проживал на территории государств Европейского союза, откуда осуществлял финансовую поддержку боевиков запрещенной в Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФСБ.

Некоторое время мужчина 1988 года рождения находился в международном розыске, а в мае 2017 года был задержан в Брюсселе по ориентировке со стороны РФ и помещен под арест.

Представленных российской стороной доказательств хватило для отправки предполагаемого преступника на родину. Он был доставлен в Россию в пятницу, 14 сентября.

Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще один подозреваемый в финансировании террористов россиянин находится под стражей в Амстердаме. 29-летний Юсуп Б. был задержан сразу по прилету в аэропорт в рамках расследования, которое ведет Германия.

* - запрещенная в РФ террористическая организация.