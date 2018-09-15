2018-09-15T13:00:18+03:00
В мире

Дом экс-президента США Рональда Рейгана продан за $6,45 млн

Политик проживал в двухэтажной резиденции в Лос-Анджелесе чуть менее 10 лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-президент США Рональд РейганЭкс-президент США Рональд РейганФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дом бывшего президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана был продан за 6,45 млн долларов. Речь идет о двухэтажной резиденции, расположенной в одном из районов Лос-Анджелеса под названием Литтл-Холмби.

Политик приобрел данное здание еще в 40-х годах, спустя всего несколько лет после его постройки. Экс-глава государства проживал там вместе со своей первой супругой актрисой Джейн Уайман, а после их развода в 1949 году оставил дом ей.

Женщина не стала отказываться от недвижимости и продолжила обустраивать быт, но уже со своим следующим мужем композитором Фредериком Карджером. Кто владел зданием после смерти Уайман в 2007 году неизвестно.

Дом был выставлен на продажу в июне 2018-го за 7 млн долларов. Это произошло впервые более чем за полвека. В стоимость небольшой резиденции вошла просторная гостиная с барной стойкой, приемная, пять спален и шесть ванных комнат, а также сады, бассейн и павильон с камином. Имя покупателя не разглашается, сообщает газета Los Angeles Times.

Сайт kp.ru писал о том, что в июне этого года с молотка ушел также оригинальный бластер Хана Соло из фантастической саги "Звездные войны". Покупатель выложил за реквизит 550 тысяч долларов.

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