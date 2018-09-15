Климкин назвал экзистенциальным конфликт между Россией и Украиной

СЕГОДНЯ 13:16 2018-09-15T13:16:23+03:00

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что между нашими странами существует экзистенциальный конфликт. Такое мнение глава ведомства озвучил в ходе выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.

"Нет конфликтов, которые нельзя решить, но то, что происходит между нами и россиянами, это вопрос нашего существования, это экзистенциальный конфликт, то есть он абсолютно отличный от того, когда идет борьба за что-то другое", - сказал дипломат.

Он также решил напомнить общественности о высказывании бывшего премьер-министра Израиля Голды Меир, которая говорила, что в вопросах типа "быть или не быть" ни в коем случае нельзя идти на компромисс, передает ТАСС.

Напомним, что отношения между двумя странами резко ухудшились после массовых беспорядков в Киеве (так называемого "Майдана") и воссоединения Крымского полуострова с Россией.

Теперь Украина пытается во всем соревноваться с РФ. Например, накануне президент незалежной Петр Порошенко заявил, что Киев "переиграл" Москву, отказавшись от экспорта российских товаров и делая упор на европейский рынок, передает сайт kp.ru.