2018-09-15T13:30:55+03:00
Политика

"Горячая стадия войны": Волкер критически оценил ситуацию в Донбассе

По словам спецпредставителя США по вопросам Украины, гуманитарные проблемы в регионе только усиливаются
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский дипломат считает, что миротворцы смогут положительно повлиять на ситуацию на востоке УкраиныАмериканский дипломат считает, что миротворцы смогут положительно повлиять на ситуацию на востоке УкраиныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В настоящий момент вооруженный конфликт в Донбассе все еще находится на "горячей стадии". К такому выводу пришел спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"На востоке Украины сейчас горячая стадия войны, она имеет ужасное влияние на местное население… Этот конфликт не заморожен, не завершен. Он продолжается каждую ночь, каждый день", — сказал дипломат.

Выступая перед гостями и участниками конференции "Ялтинская европейская стратегия", Волкер указал также на усиление гуманитарных проблем в регионе. По его словам, мирное население, проживающее близ ведения боевых действий, продолжает страдать.

При этом выполнение всех пунктов Минских договоренностей Киевом спецпредставитель считает невозможным. Вместо этого он предлагает Вашингтону продолжить переговоры с Россией касательно миротворческого контингента. Ожидается, что сотрудники миссии ООН смогут обеспечить реальную безопасность в Донбассе и создать условия для "проведения легитимных местных выборов", передает РИА Новости.

Напомним, в конце августа этого года в Донецкой народной республике был убит ее глава Александр Захарченко. 42-летний мужчина погиб в результате подрыва бомбы в кафе "Сепар".

Сайт kp.ru писал о том, что к настоящему моменту ход расследования вывел правоохранителей ДНР на след украинских и западных спецслужб.

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