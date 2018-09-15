2018-09-15T13:55:48+03:00
Общество

В Минздраве назвали три основных принципа долголетия

Выяснилось, что одиночество и социальная изоляция лишь ускоряют процесс старения, а вот физическая и социальная активность - замедляют
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Только физическая активность поможет сохранить мышечную силу и массуТолько физическая активность поможет сохранить мышечную силу и массуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сбалансированное питание, физическая и социальная активность являются главными условиями долгожительства и так называемого "успешного старения". Об этом рассказала главный гериатр министерства здравоохранения России Ольга Ткачёва, выступая на полях IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Всегда помните, что дряхлый, старый человек — это человек с атрофией мышц. И, что бы вы ни делали, самый главный фактор сохранения мышечной массы и мышечной силы, а значит, и молодости — это физическая активность", - сказала врач.

Она подчеркнула, что не стоит забывать о правильном питании, которое заключается в ограничении потребления легкоусвояемых углеводов и достаточном количестве овощей и фруктов в рационе. При этом увлекаться строгим соблюдением диет не стоит.

Не меньшее значение играет социальная активность. Ведь, как выяснили ученые, одиночество и отказ от участия в общественной жизни лишь ускоряют процесс старения.

Среди других факторов, влияющих на продолжительность жизни, значатся отказ от вредных привычек, контроль уровня артериального давления и холестерина, а также здоровый сон и когнитивную деятельность.

Как сообщает телеканал RT со ссылкой на специалиста, наше тело и мозг должны находиться в состоянии покоя от 6 до 8 часов в сути - не больше и не меньше. При этом если человек занимается наукой, преподаванием или имеет отношение к искусству, то его шансы стать долгожителем сильно повышаются из-за высокого уровня когнитивной активности.

Медицина же вносит влияет на продолжительность жизни лишь на 20%. Небольшую роль играют также материальное обеспечение, социальная поддержка и традиции места проживания.

Ранее сайт kp.ru публиковал интервью с известным геронтологом Жоресом Медведевым. 92-летний специалист в области старения поделился секретами своего долголетия.

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