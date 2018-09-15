Ураган «Флоренс» в США: журналистка прервала прямой эфир, чтобы спасти собаку

СЕГОДНЯ 14:46 2018-09-15T14:47:09+03:00

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В субботу, 15 сентября, появилась информация о журналистке, спасшей собаку в американском городе Нью-Берн (штат Северная Каролина), на который накануне обрушился сильнейший ураган «Флоренс».

Как выяснилось, чтобы спасти животное, корреспондент ABC11 Джули Уилсон прервала репортаж в Facebook Live. Она отвлеклась от своей работы и помогла одному из местных жителей вывести ротвейлера из воды. А коллега самоотверженной журналистки снял все это на видео, в результате кадры спасения животного уже появились в сети.

Кстати, на опубликованном ролике видно, что когда собака, оказавшись по горло в воде, отказалась куда бы то ни было идти, Уилсон взяла ее на руки и все-таки вынесла в безопасное место.

В США журналистка, делавшая в Facebook Live репортаж о последствиях урагана Флоренс , прервала работу ради спасения собаки. .

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 14 сентября, ураган «Флоренс», который синоптики называют одним из наиболее опасных тропических циклонов последних лет, достиг восточного побережья США. По последним данным, жертвами стихии стали пять человек, в том числе один ребенок.