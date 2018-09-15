В РПЦ не исключают разрыва церковной общности с Константинополем

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-15T15:06:04+03:00

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В Русской православной церкви (РПЦ) допустили разрыв церковной общности с Константинополем.

Так, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя решение Священного синода РПЦ, принятое на внеочередном заседании в минувшую пятницу, 14 сентября, сравнил его с разрывом дипломатических отношений между странами. При этом он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит только от действий Константинополя.

«Если они доведут свое черное дело до конца, мы полностью разорвем с ними евхаристическое общение», - приводит слова митрополита РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу Священный синод РПЦ провел внеочередное заседание, на котором обсудил ответные шаги на отправку константинопольским патриархом Варфоломеем на Украину двух своих экзархов. В результате было принято решение о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекращает поминать Варфоломея во время богослужения. Кроме того, РПЦ решила приостановить свое участие в структурах под председательством Константинополя.