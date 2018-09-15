WADA предложило России компромисс в вопросе восстановления РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство предложило "компромиссное решение" в вопросе о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Соответствующее письмо авторства президента WADA Крейга Риди и генерального директора организации Оливера Ниггли, датированное 22 июня этого года, было направлено министру спорта РФ Павлу Колобкову.
В послании озвучиваются два основных условия разрешения проблемы. Во-первых, российская сторона должна принять выводы, к которым пришла возглавляемая Ричардом Маклареном комиссия, а во-вторых - предоставить доступ сотрудникам WADA к отдельным допинг-пробам из опечатанной Московской антидопиноговой лаборатории. Речь идет лишь о тех образцах, которые вызывают подозрения у руководства международного агентства, передает BBC.
Вероятно, именно это письмо и стало первым шагом в переговорном процессе, который привел к выдаче положительной рекомендации РУСАДА.
Напомним, что в минувшую пятницу комитет WADA по соответствию посоветовал исполнительному комитету организации восстановить Российское агентство в правах. По данным сайта kp.ru, рассмотрение данного вопроса запланировано на 20 сентября.