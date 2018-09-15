Тимошенко выступила за новую стратегию мира в Донбассе

СЕГОДНЯ 16:21 2018-09-15T16:21:24+03:00

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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко признала результативность минских соглашений. Как заметила политик, эти договоренности помогли предотвратить худшее развитие событий на востоке Украины.

«Сегодня у нас есть минские соглашения. И мы определенным образом отдаем им должное, потому что мы все считаем, что конфликт мог быть более жестким и всеохватывающим», - сказала экс-премьер незалежной.

Однако, по мнению Тимошенко, в настоящее время стране необходима «перезагрузка власти», после которой, как считает глава «Батькивщины», у Киева должны появиться возможности для того, чтобы, не разрушая достижений минских соглашений, принять новые стратегии мира в Донбассе. «Я думаю, что после перезагрузки власти на Украине у нас будут все возможности, не разрушая достижения на базе минских соглашений, открыть новое окно возможностей и проговорить новые стратегии»,- цитирует Тимошенко «Интерфакс».

В частности, политик заявила о необходимости реанимировать Будапештский меморандум, согласно которому Россия, США и Великобритания обязались гарантировать незалежной ядерную безопасность.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно Тимошенко рассказала, кто держит экономику Украины «на плаву». По мнению бывшего премьер-министра соседнего государства, лишь простые люди реально заботятся о своей стране наперекор реформам.