2018-09-15T17:41:34+03:00
Общество

Россия вошла в число стран с самым высоким уровнем человеческого развития

При этом возглавили рейтинг Норвегия, Швейцария и Австралия
Дарья ИВАШКИНА
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ООН назвала страны с самым высоким уровнем человеческого развитияООН назвала страны с самым высоким уровнем человеческого развитияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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ООН выявила страны с самым высоким уровнем человеческого развития. Для этого всемирная организация рассчитала индекс человеческого развития (ИЧР), оценив 189 государств по четырем основным параметрам: продолжительность жизни, предполагаемая и средняя продолжительность обучения, а также объем валового национального продукта на душу населения.

В результате возглавила рейтинг Норвегия. Второе же место досталось Швейцарии, а замкнула тройку лидеров Австралия. Кроме того, в первой десятке значатся такие страны, как Ирландия, ФРГ, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Голландия.

Вошла в список и Россия: наша страна оказалась на 49-м месте.

При этом, как отмечается в докладе ООН «Индексы и индикаторы человеческого развития», в настоящее время многие страны продолжают активно развиваться. Так, из представленных государств 59 находятся в группе очень высокоразвитых и только 38 - в группе с низким индексом человеческого развития.

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