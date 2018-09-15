2018-09-15T18:02:52+03:00
В мире

В аэропорту Астаны у самолета загорелся двигатель после посадки

В тот момент на борту лайнера находились 99 человек [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В аэропорту Астаны у самолета загорелся двигатель после посадкиВ аэропорту Астаны у самолета загорелся двигатель после посадкиФото: кадр с видео
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В субботу, 15 сентября, ЧП случилось в аэропорту Астаны. Там после посадки у пассажирского лайнера Airbus A320 авиакомпании Air Astana, который прилетел в столицу Казахстана из города Атырау, загорелся левый двигатель.

Известно, что в тот момент на борту воздушного судна находились 99 человек: 91 пассажир и восемь членов экипажа. Между тем никто из них в результате этого инцидента не пострадал.

Как подчеркнули в авиакомпании, прибывшим на место происшествия пожарным удалось быстро справиться с огнем. «После заруливания на стоянку произошло возгорание левого двигателя. Пожарным расчетом аэропорта Астаны огонь был потушен», - цитирует представителя пресс-службы перевозчика «Интерфакс».

Также собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время инженерная служба авиакомпании изучает лайнер: эксперты ищут неисправность, приведшую к возгоранию двигателя. Как ожидается, по результатам проверки будет назначено расследование.

В аэропорту Астаны у самолета загорелся двигатель после посадки.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно похожий случай произошел в аэропорту Сочи. Там в начале сентября сразу после приземления загорелся пассажирский самолет из Москвы.

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