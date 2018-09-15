2018-09-15T18:46:31+03:00
В мире

Президент Эстонии убралась в парке украинского Днепра

Керсти Кальюлайд рассказала, как провела Всемирный день чистоты
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время уборки в парке украинского ДнепраПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд во время уборки в парке украинского ДнепраФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В субботу, 15 сентября, президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала о своем участии во Всемирном дне чистоты. По словам политика, она помогла очистить один из парков, расположенных на территории украинского города Днепр (бывшего Днепропетровска).

«Сегодня я приняла участие во Всемирном дне уборки в Днепре, где помогла очистить парк города», - написала Кальюлайд на своей странице в Facebook. Причем к этому посту она прикрепила несколько фотографий, на которых запечатлен сам процесс уборки парка.

Также эстонский лидер заявила о необходимости «сохранить планету для будущих поколений» и призвала всех делать мир вокруг себя «чище и красивее».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году Всемирный день чистоты проходит в 157 странах, в том числе и в России. В эту субботу, 15 сентября, волонтеры по всей стране вышли на акцию «Сделаем!2018», чтобы очистить парки, леса и прибрежные зоны от мусора.

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